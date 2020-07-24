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В Госдуме предложили вернуть графу «национальность» в паспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минюста Константину Чуйченко вернуть в паспорт отметку о национальности. Об этом сообщает «РИА Новости» 24 июля.

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«В нашей стране «национальный вопрос» долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Пресловутый «пятый пункт» и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности Коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан», — говорится в обращении парламентария.

Депутат пишет, что в стране есть желающие вернуть соответствующую графу в главный гражданский документ, указание национальности может стать свидетельством открытости российского общества и «победы над националистическими предрассудками».

Предполагается, что указание национальности будет добровольным, пишет «Газета.ру». Информацию можно будет внести в графу «Особые отметки», как данные о группе крови или воинской повинности.

25 мая Минкомсвязи выступило с предложением провести в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта.

Ранее, в июле 2019 года, российские власти допускали переход на электронные паспорта в 2022 году. Сообщалось, что идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, которое надежно защитит данные россиян благодаря российской криптографии и отечественному стандарту.

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