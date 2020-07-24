Москва передала Коми 3 млн защитных масок и 100 тыс. респираторов

Медицинские организации Коми получат в общей сложности 3 млн защитных масок и 100 тыс. респираторов. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

По его словам, которые приводит ИА «Комиинформ», первая партия средств индивидуальной защиты поступила в Сыктывкар в рамках поддержки от правительства Москвы. Маски и респираторы будут распределены по больницам республики.

В ближайшее время также ожидается поставка защитных костюмов для врачей, медицинских кроватей с матрасами и медицинского оборудования. Уйба назвал помощь ценной и своевременной и поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным на утро 23 июля в Коми за сутки от COVID-19 вылечились 72 пациента, вирус лабораторно подтвержден еще у 45 человек. Всего же подтверждено 4911 случаев заболевания. Новых летальных случаев за прошедшие сутки не зафиксировано.

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