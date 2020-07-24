ЦБ отозвал лицензию у «Народного банка»

Центробанк отозвал лицензию у московского «Народного банка». Об этом в пятницу, 24 июля, сообщается на сайте регулятора.

Причиной отзыва лицензии стало нарушение кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России.

«В том числе [банк] занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление ряда банковских операций», — отмечается в сообщении.

Кроме того, банк допускал нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

«Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов», — добавили в ЦБ.

Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов, поэтому деньги будут возвращены вкладчикам. В соответствии с действующим законодательством в кредитную организацию будет назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным рейтинга «РИА Новости», кредитная организация на 1 июня 2020 года занимала 287-е место в банковской системе РФ.

17 июля Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Кузнецкий мост». Основанием для принятого решения стало ходатайство кредитной организации, направленное после решения акционеров о добровольной ликвидации банка.

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