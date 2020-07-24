Скульптуру лошади с жеребенком установили в Уфе

Новый арт-объект, скульптура лошади с жеребенком, появился на территории Башкирского государственного аграрного университета в Уфе. Композиция сделана из кованой меди, ее высота составляет около 2 м, а вес — 2 т.

Как рассказал ИА «Башинформ» ректор Башкирского ГАУ Иллар Габитов, открытие памятника приурочено к 90-летнему юбилею вуза. Золотой колос на штандарте университета символизирует связь с растительным миром, а лошадь с жеребенком — с миром животных.

Автор композиции — Ильдус Закиров, который создал скульптуру «Семья», установленную на территории Республиканского клинического перинатального центра, памятник труженикам тыла и детям войны в Алкино.

В конце июня в Уфе установили памятник жертвам Холокоста, первый подобный в Приволжском федеральном округе. Его открыли на территории Еврейского национального культурного центра.