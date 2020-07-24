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В лесу под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В лесу Омской области обнаружены тела женщины и девочки подростка, убитых более года назад, сообщает 24 июля «РИА Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление СК Рф.

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Как рассказали следователи, в конце мая 2019 года 50-летний житель Калачинска убил супругу и несовершеннолетнюю дочь, ставшую свидетельницей ссоры родителей. Предположительно причиной конфликта стала ревность и намерение женщины развестись. В живых мужчина оставил восьмилетнего сына, который смотрел мультики и не заметил произошедшего.

После этого мужчина погрузил тела 40-летней супруги и 15-летней дочери в машину и вывез в неизвестном направлении.

Мужчина был объявлен в розыск. Вскоре полиция нашла его автомобиль, а затем и самого подозреваемого — он покончил с собой.

«Тела [матери и дочери] найдены примерно в радиусе 1,5 км от места в лесу Горьковского района, где раньше была обнаружена машина подозреваемого, закопанными и завернутыми в одеяло», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по области Лариса Болдинова.

19 июля сообщалось, что в Сергиевом Посаде обнаружили тело женщины, сложенное в чемодан. Медицинская экспертиза предварительно установила, что женщина скончалась примерно три месяца назад.

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