В Орле депутат голыми руками снял слой свежего асфальта

Вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин во время проведения проверки дорожных ремонтных работ на улице Розы Люксембург в областном центре оторвал кусок асфальта голыми руками. Об этом сообщает «РИА 57» 24 июля.

«Сегодня в адрес председателя Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевского поступило обращение о некачественной укладке асфальта на улице Розы Люксембург. В обращении указано, что укладывается асфальтобетонное покрытие без предварительного нанесения битумной эмульсии, в некоторых местах — без выравнивающего слоя, сразу на щебенку», — написал Вдовин в соцсети «ВКонтакте».

В ходе проверки выяснилось, что не везде уложен выравнивающий слой и не обработаны люки, представитель заказчика ответил, что у него учет идет не по слоям, а по тоннам.

«Насколько я понимаю, у подрядчика стоит задача, как можно быстрее освоить выделенные деньги, невзирая на качество», — отметил депутат.

О результатах собственной проверки дорог в центре города депутат рассказал заместителю губернатора по развитию инфраструктуры Игорю Тинькову и главе города Александру Муромскому. По словам Вдовина, они отправились на место, чтобы разобраться в ситуации.

В сообщении также указывается, что стоимость ремонта дороги на улице Розы Люксембург составляет почти 24,5 млн рублей. Контракт выиграла фирма ГИАТТ, которая занималась ямочным ремонтом в Орле в 2018 году — тогда работу на улице Старо-Московской так и не приняли, а «заплатки» в районе Красного моста быстро развалились.