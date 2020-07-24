СКР готово передать в суд дело насильника из Стрежевого

В ближайшее время сотрудники СУ СКР по Томской области передадут в суд материалы дела 60-летнего жителя Стрежевого. Его подозревают в серии изнасилований, которые были совершены с 2004 по 2016 год.

Как рассказал РИА Томск глава отдела криминалистики полковник юстиции Дмитрий Рогович, следствие по этому делу находится на завершающем этапе. В ближайшее время обвиняемый должен приступить к ознакомлению с материалами. В августе-сентябре они могут уйти в суд.

По словам Роговича, на момент раскрытия преступления в деле было более 50 томов. Сейчас оно стало более объемным. В него добавились, в частности, психиатрические экспертизы. Обвиняемый, которому грозит до 15 лет тюрьмы, свою вину отрицает.

В деле — пять потерпевших. Это молодые женщины до 30 лет, одна — несовершеннолетняя. Нападения совершались на пустырях или в районе гаражей. Обвиняемый — бывший полицейский. Его личность удалось установить благодаря тесту ДНК его сына, мужчину также опознала одна из девушек.

21 июля стало известно о задержании подозреваемого в серии нападений на женщин в районе Южное Бутово в Москве. Мужчина всегда действовал по одной и той же схеме. Всем потерпевшим удавалось от него отбиться.