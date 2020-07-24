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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает RT.

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Свое обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Хамзаев отметил, что предприятия розничной торговли получают крупные доходы от реализации алкоголя и табака, при этом социальная нагрузка от их злоупотребления приходится на государство. Согласно оценкам «Трезвой России», экономические потери от этого составляют до 5% ВВП.

В этой связи он предлагает взимать 30% с прибыли таких заведений после уплаты всех налогов и направлять их на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты. При этом цены на продукцию в таком случае нельзя повышать больше чем на 10%.

По мнению Хамзаева, реализация данной инициативы позволит региональным медучреждениям получить новый источник финансирования.

9 июля Хамзаев выступил за запрет продажи спиртных напитков на железнодорожном транспорте.

Кроме того, общественник призвал усилить контроль за пассажирами, которые проносят и потребляют в поездах алкогольные напитки, приобретенные заранее. По мнению Хамзаева, за два таких нарушения в течение календарного года нужно лишать пассажира на два года права пользоваться железнодорожным транспортом.

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