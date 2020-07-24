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США намерены направить Армении $2 млн на развитие трудового законодательства

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Армения может получить от США до $2 млн на поддержку развития трудового законодательства страны, сообщает RT со ссылкой на тендер в пятницу, 24 июля.

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Ответственным за реализацию проекта будет Бюро международных трудовых отношений. В его задачи, в частности, входит «способствование созданию справедливой глобальной среды для работников как в США, так и по всему миру».

Также предполагается заключение одного соглашения о сотрудничестве с целью повысить эффективность в вопросах трудового законодательства и норм, соответствующих международным трудовым стандартам, в одном или нескольких секторах экономики.

Отмечается, что участниками конкурса могут стать американские коммерческие и некоммерческие, а также религиозные организации, государственные и частные вузы, публичные международные организации и зарубежные государственные организации.

В декабре прошлого года Сенат конгресса США принял резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.

Документ гласит, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, в нем содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти страны или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян «или любого другого геноцида», а также распространять информацию о геноциде армян.

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