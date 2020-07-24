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В WhatsApp появятся новые функции

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Версия популярного мессенджера WhatsApp для Android 2.20.196.8 будет обладать рядом новых функций, пишет WABetaInfo.

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Среди главных нововведений портал отмечает возможность использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно. Функция получит название Linked Devices («Привязанные устройства»).

К одному профилю можно будет привязать несколько смартфонов или компьютеров.

Кроме того, разработчики планируют усовершенствовать поиск. Сообщения при поиске можно будет фильтровать по типу и находить таким образом отдельно фото, видео, ссылки, аудио и документы.

Обе функции в данный момент находятся в разработке.

В начале июля разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций. Так, в приложении будут доступны анимированные стикеры и QR-коды, также улучшения коснулись групповых видеозвонков.

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