В WhatsApp появятся новые функции

Версия популярного мессенджера WhatsApp для Android 2.20.196.8 будет обладать рядом новых функций, пишет WABetaInfo.

Среди главных нововведений портал отмечает возможность использовать один аккаунт на четырех устройствах одновременно. Функция получит название Linked Devices («Привязанные устройства»).

К одному профилю можно будет привязать несколько смартфонов или компьютеров.

Кроме того, разработчики планируют усовершенствовать поиск. Сообщения при поиске можно будет фильтровать по типу и находить таким образом отдельно фото, видео, ссылки, аудио и документы.

Обе функции в данный момент находятся в разработке.

В начале июля разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление, которое добавит несколько новых функций. Так, в приложении будут доступны анимированные стикеры и QR-коды, также улучшения коснулись групповых видеозвонков.