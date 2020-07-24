Прямой эфир

Европейцы назвали идеальную страну для отдыха

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Идеальной страной для отдыха европейских туристов оказалась Испания, пишет The Independent 23 июля.

Отпускной режим: россияне урезали расходы на отдых на 20%
Больше всего туристы экономят на авиабилетах и проживании

В исследовании издания приняли участие более 6 тыс. человек. Среди причин, по которым респонденты отдали предпочтение этой стране, оказалось сочетание хороших пляжей, больших городов, богатого культурного наследия и превосходной кухни.

«Я выбираю Испанию с блаженным субтропическим солнцем на Канарских островах. И она находится всего в четырех часах езды от Великобритании», — написал один из участников опроса.

На втором месте, с отставанием всего на 55 голосов, оказалась Италия, которая вобрала в себя удачное расположение, разнообразие культурного ландшафта, людей, истории и изысканной еды. Следом идут Германия и Турция.

В начале июля россияне назвали Сочи, Крым и Санкт-Петербург главными конкурентами зарубежных туристических направлений в России.

Также успешно конкурировать с заграничными курортами могут озеро Байкал, заявили 13% респондентов, 11% опрошенных назвали Алтай, по 9% набрали Казань с Москвой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020