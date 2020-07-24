Европейцы назвали идеальную страну для отдыха

Идеальной страной для отдыха европейских туристов оказалась Испания, пишет The Independent 23 июля.

В исследовании издания приняли участие более 6 тыс. человек. Среди причин, по которым респонденты отдали предпочтение этой стране, оказалось сочетание хороших пляжей, больших городов, богатого культурного наследия и превосходной кухни.

«Я выбираю Испанию с блаженным субтропическим солнцем на Канарских островах. И она находится всего в четырех часах езды от Великобритании», — написал один из участников опроса.

На втором месте, с отставанием всего на 55 голосов, оказалась Италия, которая вобрала в себя удачное расположение, разнообразие культурного ландшафта, людей, истории и изысканной еды. Следом идут Германия и Турция.

В начале июля россияне назвали Сочи, Крым и Санкт-Петербург главными конкурентами зарубежных туристических направлений в России.

Также успешно конкурировать с заграничными курортами могут озеро Байкал, заявили 13% респондентов, 11% опрошенных назвали Алтай, по 9% набрали Казань с Москвой.