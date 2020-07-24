Сдавшийся в Сирии боевик заявил о провокациях с участием США

Боевики формирования «Магавир ас-Саура» готовили провокации, чтобы дать повод США нанести удары по позициям сирийских военных. Об этом рассказал сдавшийся правительственным силам член группировки Абдул Атра.

Лагерь «Магавир ас-Саура» расположен в Эт-Танфе – территории, подконтрольной американцам. По словам сбежавшего боевика, группировка должна была спровоцировать сирийских военных открыть огонь. Были предприняты три попытки, однако сирийцы не стали стрелять.

«Американцы подняли в воздух два своих самолета. И если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолеты нанесли бы по ним удар», — цитирует его ТАСС.

Атра отметил, что вступил в незаконное баднформирование после того, как попал в лагерь для беженцев Эр-Рубакан, именно там его завербовали боевики. По его словам, с бойцами группировки проводят беседы и представители США, которые пугают их тем, что правительственные силы якобы посадят их в тюрьму.

Он также рассказал, что гуманитарный груз, отправляемый Дамаском и Россией боевики распределяют между собой, иногда колонны останавливают США.

«Были случаи, когда американцы останавливали гуманитарные грузы. А говорили, что это сделали россияне», — сказал Атра.

После того, как бывший боевик дал показания, он был отпущен.

В мае бывший командир группы боевикoв, сбежавших из Эт-Танфа, по имени Абу Хамзи рассказал, что работающие на военной базe американскиe военнослужащие активно взаимодействуют с террористической группировкой ИГ (запрещенa в РФ).

По его словам, военные США обучают боевикoв, в том числе, обращаться c американским оружием.