Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, решение принято «Нафтогазом Украины», который подчиняется президенту страны Владимиру Зеленскому. При этом Тимошенко подчеркнула, что не ожидала подобного исхода ситуации. Тем более, по ее оценкам, рыночные цены на газ снизились с начала года — с 148,3 до 56,3 за тысячу кубометров газа, поэтому данное решение лишено оснований.

«За время, когда началось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейской бирже, на европейском рынке оптовом упала цена на газ», — рассказала Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

Подобные действия со стороны властей страны она назвала «маразматичными».

Также Тимошенко вспомнила, что в годы правления Петра Порошенко в Европе были созданы посреднические компании, которые были подконтрольны ему и поставляли газ украинцам с наценкой.

«Так вот, что самое обидное — что пришел новый президент, я от него ожидала, что он за неделю введет правило: украинский газ — украинцам и европейский газ без наценки — украинцам, раз уж так пошло. К сожалению, остались те же самые посредники в Европе, те же самые «фирмы-прокладки» — те, в которых остается часть откатов. И потом не напрямую от оптовых поставщиков, а через те «прокладки» далее продолжается поступать газ на Украину, и НАК «Нафтогаз» увеличивает бесконечно цену на газ на украинский, и люди всё это потребляют», — сказала она.

По мнению Тимошенко, сейчас в стране живут люди с самой низкой зарплатой в Европе и самыми высокими тарифами, которые неспособны купить себе еду.

22 июля «Нафтогаз Украины» сообщил, что оптовая цена на газ в стране выросла на 7% до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр.

При этом в пресс-службе напомнили, что в соответствии с распоряжением правительства с января компания должна продавать газ по цене, формула расчета которой привязана к стоимости сырья на европейском хабе TTF.