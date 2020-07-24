Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Сближение американского истребителя F-15 с пассажирским лайнером Airbus A310 иранской авиакомпании Mahan Air попало на видео.

Телеканал IRIB опубликовал кадры, снятые пассажирами. На них истребитель некоторое время сопровождает авиалайнер, а затем снижается и улетает.

Также видно, что из-за попытки экипажа самолета уйти от столкновения, некоторые пассажиры получили травмы. У одного из них разбита голова.

Инцидент произошел 23 июля. Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией. Как пояснили в Пентагоне, истребитель приблизился на расстояние в 1 км, чтобы идентифицировать воздушное судно и убедиться, что оно не несет опасности военным на базе США аль-Танф.

Изначально предполагалось, что истребитель принадлежал Израилю, но по словам пилота иранского лайнера, по радиосвязи летчик F-15 сказал, что он относится к ВС США.

Из-за сближения, экипаж Airbus310 был вынужден резко снизиться и за две минуты опустился с 10,6 км до 10 км.

МИД Иран пообещал изучить инцидент и подготовить ответ США. Также Тегеран намерен обратиться в ООН.

К настоящему моменту самолет благополучно вернулся в Тегеран.