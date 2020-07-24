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Легойда назвал причину критики в адрес РПЦ со стороны молодежи

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Священники и миряне часто сами дают повод для шуток и критики со стороны молодежи в адрес Русской православной церкви (РПЦ), заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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«Сегодня нередко и представители Церкви дают повод какой-то... Под «представителями» я имею в виду просто священников и мирян, они дают повод для таких комментариев», — рассказал он в интервью каналу «11 ЭКЮ», опубликованного на YouTube 23 июля.

Еще одной причиной выпадов в сторону РПЦ может быть народная культура. В частности, Легойда обратил внимание на формирование образа служителя церкви под влиянием «Сказки о попе и его работнике Балде» Александра Пушкина.

«Ну, она же была, и это не начало XXI века — это первая половина XIX века. И, соответственно, классик, наверное, не на пустом месте это написал», — отметил он.

Также молодежи свойственно «бунтарство», которое, помимо прочего, распространяется и на политику, и на старшее поколение. Имеет место быть и модное веяние.

Однако, несмотря на все это, Легойда заявил, что не боится подобных выпадов в сторону РПЦ, так как считает, что церковь помогает человеку найти главное в жизни.

В марте Следственный комитет России начал проверку заявления протоирея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками».

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