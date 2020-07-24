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Американский врач назвал лучшее средство от COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заражение коронавирусом легче предотвратить, чем потом лечить, поэтому лучшим средством от COVID-19 можно считать медицинские маски, заявил доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета.

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По мнению американского специалиста, ждать выхода вакцины придется не менее четырех лет, и всё равно ее появление не станет панацеей.

«У нас и от гриппа прививают, но это не значит, что люди гриппом не болеют…И я не хочу, чтобы люди так сосредотачивались на лечении, позабыв о профилактике. Помните: лучше лечение от COVID — это избегание инфицирования. И у нас для этого есть суперсредство! Оно называется маской!» — заявил Ахтер 20 июля в интервью MSNBC.

Медик отметил, что маски несовершенны, но очень эффективны. Он призвал всех носить эти защитные средства, даже при отсутствии веры в их пользу, которая несомненно есть.

Ранее микробиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Бэрон Пиот призвал навсегда отказаться от рукопожатий. Кроме того, ученый отметил, что ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции должны стать нормой в обществе, так как все эти меры позволят избежать новых пандемий.

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