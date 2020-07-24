Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок

Релиз блокбастера «Мулан» по одноименному мультфильму отложен на неопределенный срок, сообщает 24 июля Bloomberg со ссылкой на представителя студии Disney.

Ранее ожидалось, что картина выйдет 21 августа в мировой прокат. Новая дата премьеры фильма пока не называется. Однако собеседник издания отметил, что перенос связан с тем, что из-за пандемии коронавируса кинотеатры во многих странах еще не возобновили свою работу.

Кроме того, студия обновила график премьер новых фильмов франшизы «Звездные войны», а также сиквелов фэнтези «Аватар». Картины выйдут на год позже запланированного. Так, вторая часть «Аватара» появится на большом экране 16 декабря 2022 года, а следующий фильм из вселенной «Звездных войн» выйдет 22 декабря 2023 года.

Оригинальный мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году, отмечает «Газета.ру». В центре сюжета история храброй китайской девушки, которая вступает в ряды армии, переодевшись в мужскую одежду, чтобы сражаться за свою родину.

20 июля киностудия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» на неопределенный срок.