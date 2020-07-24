Прямой эфир

Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок

0
Фото: Дисней Студиос
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Релиз блокбастера «Мулан» по одноименному мультфильму отложен на неопределенный срок, сообщает 24 июля Bloomberg со ссылкой на представителя студии Disney.

Фрик-шоу должно продолжаться: русалка с ногами и исландские хитмейкеры
Что смотреть в онлайн-кинотеатрах в эти выходные

Ранее ожидалось, что картина выйдет 21 августа в мировой прокат. Новая дата премьеры фильма пока не называется. Однако собеседник издания отметил, что перенос связан с тем, что из-за пандемии коронавируса кинотеатры во многих странах еще не возобновили свою работу.

Кроме того, студия обновила график премьер новых фильмов франшизы «Звездные войны», а также сиквелов фэнтези «Аватар». Картины выйдут на год позже запланированного. Так, вторая часть «Аватара» появится на большом экране 16 декабря 2022 года, а следующий фильм из вселенной «Звездных войн» выйдет 22 декабря 2023 года.

Оригинальный мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году, отмечает «Газета.ру». В центре сюжета история храброй китайской девушки, которая вступает в ряды армии, переодевшись в мужскую одежду, чтобы сражаться за свою родину.

20 июля киностудия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» на неопределенный срок.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020