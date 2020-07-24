Ребенок погиб от удара электрическим током в Дагестане

В республике Дагестан ребенок скончался от удара электрическим током, сообщается на сайте регионального СУ СК в пятницу, 23 июля.

Во время произошедшего 9-летний мальчик находился во дворе дома в селе Карабудахкент.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

20 июля семилетний ребенок погиб во дворе одного из жилых домов Ростова-на-Дону после удара током, полученного от столба освещения.

По версии следствия, накануне мальчик пытался перелезть бетонный парапет, который вел на детскую площадку. В какой-то момент он случайно коснулся мачты уличного освещения, которая была под напряжением. После этого мальчик упал вниз с большой высоты и ударился головой.