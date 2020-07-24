В МЧС рассказали о правилах поведения при грозе

Специалисты МЧС рассказали, как следует вести себя во время грозы и уберечься от удара молнии. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома.

«Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода», — сказано в сообщении.

Также во время ударов молнии следует выключить все электроприборы и не подходить к молниеотводу и водостокам крыш. К окнам также не следует подходить.

При грозе в лесу можно укрыться на низкорослом участке, прятаться вблизи высоких деревьев запрещается. Также следует отойти от водоема или его берега, спуститься с возвышенного места в низину.

«В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками», — советуют спасатели.

Если гроза застала во время занятия спортом, необходимо отойти от металлических предметов на 20-30 м, а если в автомобиле, то покидать его не нужно, однако необходимо закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

23 июля в МЧС рассказали, как распознать утопающего человека, отметив, что для его спасения есть не более нескольких минут.