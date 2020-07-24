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Кардашьян рассказала о биполярном расстройстве Уэста

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Американская телезвезда Ким Кардашьян публично заявила о том, что ее супруг — хип-хоп-исполнитель Канье Уэст — страдает биполярным расстройством. Об этом она сообщила в Instagram.

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Ранее Уэст написал несколько беспокойных постов в Twitter, в которых, в частности, писал о намерении развестись с женой, а также о попытках Кардашьян запереть его дома. Впоследствии все сообщения были удалены.

После произошедшего Кардашьян решила дать публичное объяснение происходящего.

«Я понимаю, что Канье, будучи публичной личностью, становится объектом критики. Он замечательный, но в то же время очень сложный человек, который находится под сильным давлением как артист и как афроамериканец», — цитирует ее издание Usa Today 22 июля.

Также Кардашьян рассказала, что музыкант тяжело переживает смерть своей матери, а также вынужденную самоизоляцию, что усугубляют его состояние. Она отметила, что те, кто близок с Уэстом, знают, какое у него сердце и понимают, что его слова не всегда совпадают с его намерениями.

5 июля Уэст заявил, что будет претендовать на пост президента Соединенных Штатов. В предвыборной гонке он планировал участвовать как независимый кандидат, однако в нескольких штатах к тому моменту истек срок сбора голосов поддерживающих избирателей. 20 июля сообщалось, что рэпер не предоставил подписи для попадания в бюллетень Южной Каролины.

Биполярное аффективное расстройство личности известно также как маниакально-депрессивный психоз.

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