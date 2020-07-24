Удар Макрона мячом в голову ребенку попал на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон во время игры в футбол с молодежью в замке Шамбор попал мячом в голову подростку. Инцидент запечатлели на видео.

Французский лидер прибыл в Шамбор 22 июля, чтобы участие в программе для молодых людей, которые не имеют возможности где-либо отдохнуть, пишет Europe 1.

Во время встречи с детьми Макрон согласился принять участие в дружеском футбольном матче.

На опубликованных кадрах видно, как президент в Маске и деловом костюме играет с подростками. В какой-то момент Макрон попал мячом в голову ребенку, из-за чего тот потерял равновесие и упал. Тем не менее, игра продолжилась, и президент нанес удар по воротам противников.

Quartiers d'été 2020. Emmanuel Macron rencontre des jeunes au Château de Chambord. #babyfoot pic.twitter.com/f6kVGIXVtx — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) July 22, 2020

20 июля стало известно, что на саммите ЕС по экономике произошла ссора между Эммануэлем Макроном и канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Отмечалось, что французский лидер разозлился из-за поведения Курца и ударил кулаком по столу.