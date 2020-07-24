Британский ученый призвал навсегда отказаться от рукопожатий

В Великобритании следует изменить ряд поведенческих привычек для избежания в будущем пандемий, в частности, необходимо избавиться от рукопожатий при встрече, считает микробиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Бэрон Пиот.

По мнению ученого, традиционные рукопожатия следует заменить приветствиями в японском стиле. Кроме того, Пиот уверен, что ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции во время респираторных болезней должны стать нормой в обществе, пишет The Daily Telegraph.

В качестве доказательств он привел статистику из Австралии, где фиксируют снижение больных гриппом и другими инфекционными заболеваниями на фоне введенных мер социального дистанцирования. Пиот рассказал, что культурные модели поведения в разных странах могут быть направлены на избежание эпидемий в долгосрочной перспективе.

10 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране могут ужесточить масочный режим из-за ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Он отметил, что, соблюдая официальные рекомендации, граждане смогут быстрее вернуться к нормальной жизни

По данным портала Worldometer к 24 июля, в Великобритании зафиксировано более 297 тыс. случаев заболевания, более 45,5 тыс. пациентов скончались.