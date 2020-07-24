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В Германии экс-охранника концлагеря приговорили к условному сроку
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В Германии экс-охранника концлагеря приговорили к условному сроку

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Суд Гамбурга приговорил бывшего охранника концлагеря Штуттгоф к двум годам условного заключения, сообщает Welt 23 июля.

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Бруно Д., которому сейчас 93 года, был обвинен за содействие в убийствах в не менее чем 5230 случаях. На момент преступлений ему было 17 лет, поэтому наказание ему было вынесено по кодексу для несовершеннолетних.

Мужчина служил охранником в концентрационном лагере с августа 1944 года по апрель 1945 года. По словам обвиняемого, делал он это не по своей воле: будучи солдатом вермахта, он не смог отправиться на фронт из-за диагностированного порока сердца. Тогда его отправили в концлагерь.

В судебном процессе участвовали около 40 обвинителей, включая 35 выживших узников лагеря. Четверо из них присутствовали на суде лично, еще двое передали свои видеообращения. Люди рассказывали о ежедневных издевательствах, избиениях, казнях, голоде и эпидемии тифа.

Пережившие концлагерь считают приговор слишком мягким, а один из адвокатов назвал неправильным сигнал о том, что после таких чудовищных преступлений можно отделаться условным сроком, добавляет ИноТВ.

В апреле бывшие узники финских концлагерей в Карелии обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.

Авторы обращения отметили, что финские захватчики разделяли мирное население «по национальному признаку и подвергая насилию и истреблению» и это «носило все признаки геноцида» мирного населения.

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