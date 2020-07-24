Покойная блогер Анна Амбарцумян инсценировала смерть два года назад

Недавно скончавшаяся блогер Анна Амбарцумян два года назад пыталась инсценировать свою смерть, рассказала ее подруга Лариса Гордьера.

В эфире ток-шоу девушка отметила, что разыграть своих подписчиков таким образом Амбарцумян решила ради пиара.

«Она рассказывала, что провернула такую «мульку» — инсценировала свою смерть ради пиара, и через Instagram наблюдала, как люди реагируют. Я ее тогда поругала, мол, что ты творишь, со смертью ведь не шутят. А она мне заявила: «Ради пиара можно все», — цитирует Гордьеру kp.ru.

Кроме того, девушка рассказала, что у Амбарцумян были серьезные долги, и они жаловалась на поступающие угрозы.

18 июля в номере московского отеля «Петр I» обнаружили тело Амбарцумян. При осмотре эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.

В Instagram у Амбарцумян 370 тыс. подписчиков. Девушка была частым гостем на различных ТВ-шоу.