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Премьера онлайн-экскурсии с Хабенским о русском авангарде состоится 24 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Народный артист России Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут о шедеврах русского авангарда. Премьера онлайн-экскурсии «Третьяковка с Хабенским» состоится в пятницу, 24 июля.

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Онлайн-экскурсия будет доступна бесплатно в течение первых 48 часов, а после станет доступна в рамках подписок Премиум и Оптиум.

«Девять историй посвящены знаковым художникам того периода: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко», — сообщается на сайте мультимедийного сервиса Okko.

Первой работой, о которой расскажут зрителям, будет «Черный Квадрат» Малевича. Как отметила Трегулова, русский авангард сложно воспринимается публикой, так как он не является отражением реальности, а являет собой совершенно новое мировоззрение.

«Наш диалог (с Хабенским — Ред.) строился как разговор двух людей с разными точками зрения. Константин задавал вопросы, выражал несогласие, а я рассказывала о том, как я и мои коллеги воспринимаем русский авангард, какие глубинные смыслы и концепции стоят за тем, что мы перед собой видим», — приводит ее слова ТАСС.

Отмечается, что в апреле вышла первая онлайн-экскурсия «Третьяковка со Шнуром», где музыкант Сергей Шнуров и Трегулова разговаривали о работах Александра Иванова, Валентина Серова и других художников в стенах галереи в Лаврушинском переулке.

В мае сообщалось, что Третьяковская галерея собирается осенью выложить в онлайн несколько тысяч произведений из своего собрания на безвозмездной основе.

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