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Майк Тайсон рассказал о несостоявшемся бое с бойцом ММА

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Фото: Global Look Press/David Becker/ZUMAPRESS.com
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал, что ему предлагали поединок с бойцом смешанных единоборств (ММА) Бобом Саппом.

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«Речь шла о куче денег. Сперва я сказал «да идите вы к черту». Но потом понял, что поединок-то будет по правилам бокса, и, несмотря на габариты Боба, я смог бы с ним справиться», — цитирует его TMZ Sports.

Однако, по словам Тайсона, переговоры не увенчались успехом и поединок так и не состоялся.

Сапп известен как боец по турнирам K-1 и Pride. Недостатки в технической форме он компенсировал габаритами: при росте в 196 сантиметров его вес достигал 159 килограммов. Он также пробовал себя в качестве игрока в американский футбол и снимался в голливудском фильме «Большой Стэн».

Ранее стало известно, что 54-летний Майк Тайсон, не выходивший на ринг с 2005 года, намерен провести ряд благотворительных боев. В частности, в сентябре он проведет выставочный поединок с экс-чемпионом в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим. Запланирован формат восьми раундов.

На профессиональном ринге Тайсон одержал 50 побед (44 — нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя были признаны несостоявшимися.

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