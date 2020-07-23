Улицу Каштановую начали ремонтировать в Печорах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил улицу Каштановую в Печорах, на которой начались дорожные работы. Здесь будет уложено новое асфальтовое покрытие с горизонтальной разметкой и дорожными знаками, проведен ремонт тротуаров, парковок.

По причине замены инженерных коммуникаций наблюдается небольшое отставание от графика, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Однако объект планируется сдать в срок – к концу сентября. Ремонт стоимостью более 4 млн рублей организовали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Михаил Ведерников предложил рассмотреть необходимость замены коммуникаций уже на тех участках улично-дорожной сети, которые планируется привести в порядок в 2021 году.