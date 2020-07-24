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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

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По ее словам, Зеленский откровенно признался, что не понимает написанного в договоре, в связи с чем ему можно только посочувствовать, а также поблагодарить за откровенность.

«Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано. Согласитесь, это уже результат», — прокомментировала Захарова.

Дипломат указала, что в течение многих лет люди ждут от Украины выполнения «Минска», а оказывается, Киев просто не понимает содержания достаточно простого и небольшого документа.

«Я думаю, что Министерство иностранных дел России сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях», — добавила Захарова.

23 июля Зеленский заявил, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.

В последнее время представители Киева не раз заявляли, что Минские договоренности надо пересмотреть. 9 июля вице-премьер и представитель Украины в контактной группе Алексей Резников заявил, что соглашения устарели и отказ от них возможен. Затем он заверил в приверженности договоренностям и указал на необходимость их «модернизировать».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. Урегулирование ситуации обсуждается в Минске при посредничестве РФ и в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).

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