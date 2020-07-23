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Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США постараются сделать всё, чтобы лишить Россию конкурентных возможностей и помешать ей вернуться на рынок пусковых услуг, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Понятно, что американцы сделают все, чтобы лишить нас таких конкурентных возможностей, и будут «обстригать» своих партнеров, чтобы они не могли давать нам спутники для вывода на российских ракетах», — сказал он 23 июля в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Рогозин подчеркнул, что при честной игре РФ продемонстрирует, что начала переход на самую новую технику.

Ранее глава «Роскосмоса» также указал, что осенью экипаж космонавтов может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) по сверхбыстрой схеме полета. По его словам, американские корабли на такое не способны.

1 июня опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что изменит для России запуск первого за девять лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon. По их словам, это может открыть новую эру в космонавтике, «Роскосмос» потеряет монополию на доставку экипажей на станцию.

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