Премии многодетным отцам Тверской области выросли в два раза

Размер выплаты для награжденных почетным знаком Тверской области «Слава отца» увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Премия введена в этом году.

«Предоставление выплаты — наш вклад в поддержку многодетных родителей Верхневолжья. Их труд — это очень высокая ответственность и пример для окружающих», — считает губернатор региона Игорь Руденя.

Как пишут «Тверские ведомости», почетный знак будет вручаться отцам и усыновителям, которые воспитали в одном браке пятерых и более детей. При представлении к награде будут учитываться достижения сыновей и дочерей, а также активная жизненная позиция всей семьи.