Прямой эфир

Премии многодетным отцам Тверской области выросли в два раза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размер выплаты для награжденных почетным знаком Тверской области «Слава отца» увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Премия введена в этом году.

«Предоставление выплаты — наш вклад в поддержку многодетных родителей Верхневолжья. Их труд — это очень высокая ответственность и пример для окружающих», — считает губернатор региона Игорь Руденя.

Как пишут «Тверские ведомости», почетный знак будет вручаться отцам и усыновителям, которые воспитали в одном браке пятерых и более детей. При представлении к награде будут учитываться достижения сыновей и дочерей, а также активная жизненная позиция всей семьи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020