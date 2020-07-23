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Детский отдых в Калужской области будет бесплатным летом 2021 года

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В Калужской области летний отдых для детей в 2021 году будет бесплатным. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Поскольку эпидобстановка не позволила этим летом организовать полноценный отдых детей, принял решение: детская оздоровительная кампания в 2021 году будет организована на тех же условиях. Бесплатный отдых и питание на пришкольных площадках, в детских загородных лагерях в первую очередь для детей врачей, соцработников, малообеспеченных семей, а также для детей учителей, задействованных в проведении ЕГЭ», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Ранее планировалось, что детские лагеря в Калужской области смогут открыться в течение июля – начала августа. Позднее было решено оставить их закрытыми, пишет газета «Весть». В настоящий момент в регионе работают пришкольные площадки с бесплатным пребыванием.

По данным на 14 июля, детские лагеря в 32 регионах России приняли почти 710 тыс. школьников в рамках летней оздоровительной кампании. В течение смены персоналу и детям ежедневно измеряют температуру. Предполагается, что всего летом текущего года лагеря будут работать в 53 регионах. В восьми из них летние оздоровительные учреждения откроются с 1 августа.

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