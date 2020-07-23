В Москве за сутки от коронавируса скончались 11 человек

В Москве от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, сообщает оперативный штаб в четверг, 23 июля.

Отмечается, что у всех пациентов был подтвержден диагноз «пневмония», а также получен положительный результат теста на коронавирус.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача на дом, а не заниматься самолечением.

По последним данным, в России всего выявили более 795 тыс. случаев COVID-19, умерли более 12 тыс. пациентов, выздоровели 580 330 человек.

Ранее в четверг мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация в Москве с COVID-19 улучшилась, на четверть уменьшилось количество пациентов с «ковидной» пневмонией, что является одним из главных показателей.

За две недели в городе на 25% уменьшилось количество пациентов с пневмонией и госпитализаций, на 20% — число пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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