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«Трансмашхолдинг» назвал условия выпуска двухэтажных турпоездов с панорамным видом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гендиректор «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилл Липа заявил 23 июля, что компания готова выпускать двухэтажные туристические поезда с панорамными окнами и крышами, если на них будет спрос со стороны пассажиров.

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В рамках онлайн-форума «Инженеры будущего» у Липы поинтересовались, появятся ли такие поезда в России.

«Для меня персонально — это моя мечта. Я люблю с детства путешествовать в пассажирских вагонах, и хотелось бы иметь панорамную крышу и возможность обозревать окрестности, не выходя с верхней полки», — приводит слова гендиректора ТМХ «РИА Новости».

Он отметил, что компания уже выпускает двухэтажные пассажирские вагоны с хорошим обзором, однако стеклянную панораму можно было бы расширить до крыши и стенок.

Липа подчеркнул, что «технически это точно исполнимая вещь», а вопрос организации такого рода перевозок — в заинтересованности пассажиров.

В ноябре россияне, ставшие первыми «пассажирами» концепта нового плацкартного вагона, рассказали, какие нововведения понравились им больше всего.

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