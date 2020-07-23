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Беглов объяснил свое распоряжение о сокращении штатов в госорганах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, кого коснется сокращение штатов органов государственной власти и подведомственных организаций. Сообщение об этом чиновник опубликовал на странице во «ВКонтакте» в четверг, 23 июля.

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«Обнаружил очень вольную интерпретацию моего распоряжения о сокращении штатной численности бюджетных организаций. В первую очередь речь шла о снижении количества чиновников и управленцев», — подчеркнул он.

По словам Беглова, основной задачей является проведение ревизии штатного расписания. Если руководство организации посчитает нужным сократить какую-то ставку, то ему придется подготовить соответствующее обоснование для этой процедуры и проинформировать отраслевой комитет.

«Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения», — отметил Беглов.

Также губернатор подчеркнул, что руководителям учреждений культуры необходимо ответственно подойти к подготовке предложений в связи со сложившейся экономической ситуацией, требующей оптимизации расходов.

О том, что Беглов дал распоряжение подготовить и представить план по сокращению штата госслужащих, стало известно 21 июля.

По мнению губернатора, данная мера приведет не только к экономии бюджетных денег, но и повысит эффективность работы госаппарата.

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