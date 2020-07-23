Генпрокуратура утвердила обвинение экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате более 7,5 млн рублей в отношении бывшего вице-президента ПАО «НК «Роснефть» и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и его соучастника. Такую информацию передает пресс-служба ведомства в четверг, 23 июля.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Виктора Ишаева в организации растраты и Геннадия Кондратова в исполнении этого преступления», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, Ишаев в 2014 году, являясь вице-президентом и советником президента ПАО «НК «Роснефть» в Хабаровском крае, организовал заключение договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО «Бейс». Его целью, как полагают следователи, являлось хищение имущества «Роснефти».

Его сообщником стал генеральный директор представительства нефтяной компании в регионе Кондратов. Именно он, как ответили в ведомстве, ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы, а также лично подписал договор.

«С июля 2014 года по март 2019 года Кондратов перечислял на счет ООО «Бейс» арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему денежные средства ПАО «НК «Роснефть» на сумму свыше 7,5 млн рублей», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

15 июля сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование дела Ишаева и его соучастника.

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Организация растраты и растрата вверенного имущества, совершенные с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Обе статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В конце марта Басманный суд Москвы отправил Ишаева под домашний арест.