Строительство подстанции скорой помощи завершается в Севастополе

В новый медицинский кластер, который планируется построить в Севастополе, войдут корпус психиатрической больницы и здание медицинского колледжа. Об этом сообщил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

«Патологоанатомический центр, дальше там будет второй корпус психиатрической больницы в будущем и медицинский колледж», — заявил он в эфире телеканала «Первый севастопольский».

По словам Гапицонова, завершается строительство подстанции скорой помощи, передает онлайн-газета «Новый Севастополь». Кроме того, в состав кластера войдут онкологический центр и инфекционная больница.

Ранее в Крыму предприниматели купили для местных медицинских учреждений несколько аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). «Искусственные легкие» нужны для самых тяжелых пациентов после отказа от ИВЛ. Один аппарат установили в Республиканской клинической больнице имени Семашко и ввели к эксплуатацию.