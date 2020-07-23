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Air Serbia отложила начало полетов в Москву из Белграда

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Фото: Depositphotos
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Сербская авиакомпания Air Serbia перенесла дату возобновления полетов из Белграда в Москву на 1 сентября. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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«Рейсы в Москву и Тель-Авив, возобновление которых первоначально планировалось на август, теперь перенесены на 1 сентября», — приводит ТАСС текст пресс-релиза компании.

Новые запреты на полеты, как ответили в Air Serbia, вынудили авиакомпании внести дополнительные корректировки в график полетов.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет открывать границы с другими странами на взаимной основе. Переговоры на эту тему ведутся, но решения пока не приняты.

22 июля в МИД России заявили, что при открытии границ с Евросоюзом определяющим критерием станет безопасность россиян.

14 июля Черногория и Сербия были исключены из списка Евросоюза, который с 1 июля открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. Причиной этому послужила неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer в Сербии на сегодняшний день зарегистрировано 22 443 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, скончались в результате заражении 508 человек, выздоровели 14 047 пациентов.

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