Около 50 баров оказались под угрозой закрытия в Петербурге из-за нового закона

Закон, запрещающий продажу алкоголя в маленьких заведениях общепита, может заставить закрыться около 50 баров и рюмочных на центральных улицах Санкт-Петербурга. Такое заявление сделали в пресс-службе международного консалтингового агентства Knight Frank в четверг, 23 июля.

«Все подобные заведения Санкт-Петербурга, менее 50 баров и рюмочных, подпадающих под действие закона, располагаются на центральных локациях города — улицах Восстания, Жуковского, Маяковского и Некрасова», — приводит ТАСС сообщение агентства.

О том, что губернатор города Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м, стало известно ранее в четверг.

Сообщалось, что губернатор и председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров также приняли решение создать рабочую группу по вопросам регулирования деятельности «авторских баров».

Беглов уточнил, что закон вступит в силу 1 января 2021 года. За этот срок, по его словам, рабочая группа должна найти решение, которое устроит местных жителей и владельцев баров.

Заксобрание Петербурга приняло данный законопроект 8 июля. По словам депутата Дениса Четырбока, заведениям, попадающим под новые требования, не нужно будет закрываться, а лишь прекратить торговать спиртным.

В начале мая в России вступил закон, запрещающий продажу алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов и занимающих площадь не более 20 кв. м.