Прокуратура нашла нарушения в клинике в Москве после смерти пациентки

Московская прокуратура выявила нарушения законодательства в клинике, где пациентка умерла после процедуры липосакции. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства в четверг, 23 июля.

«В клинике выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны здоровья граждан», — отмечается в сообщении.

По каждому факту нарушений закона примут меры прокурорского реагирования. В настоящее время проверка не завершена.

По факту оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ.

Согласно информации прокуратуры, москвичка заключила договор на предоставление платных услуг с частной клиникой на улице Асеева. Процедура стоила более 450 тыс. рублей.

О смерти 35-летней пациентки стало известно 16 июля. Она была врачом и работала в стоматологии в подмосковном Дзержинском.

Отмечалось, что женщина скончалась из-за остановки сердца во время операции под общим наркозом. Хирургическое вмешательство продолжалась около четырех-пяти часов, после чего ее состояние начало ухудшаться. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах отмечал, что у пациентки остановилось сердце, когда врачи начали выводить ее из наркоза.

По данным РЕН ТВ, врачам удалось запустить ее сердце с помощью дефибриллятора, но спустя 15 минут оно снова остановилось. В клинике заверяли, что взяли у женщины перед операцией все необходимые анализы и патологий выявлено не было.

Предположительной причиной смерти мог быть некачественно сделанный наркоз. Эксперты установят точную причину.

Основатель клиники отказался от комментариев.