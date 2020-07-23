Тело пропавшего мужчины вытащили из Волги в Астраханской области

В Енотаевском районе Астраханской области в результате поисковых мероприятий обнаружили тело мужчины 1959 года рождения. Он пропал в выходные, когда в реке утонули два его внука трех и четырех лет.

Как сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на очевидцев, дети ушли купаться на Волгу вместе со своим дедушкой. Следствие выяснило, что мужчина страдал сердечным заболеванием. В тот день его тело не нашли.

Сотрудники «Волгоспаса» обследовали свыше 5 тыс. кв. м дна Волги и 12 км береговой линии. К водолазам также присоединились четыре маломерных судна, 17 человек волонтеров, добровольцев и сотрудников ГИМС.

О причинах смерти мужчины не сообщается.

Ранее в этот же день специалисты МЧС рассказали, как распознать утопающего человека, отметив, что для его спасения есть не более нескольких минут. В ведомстве добавили, что тонущий обычно держится в воде вертикально, барахтается, пытаясь удержаться на плаву, откидывает голову назад. Кроме того, у утопающего открыт рот и учащенное дыхание, потому что он пытается захватить больше воздуха.