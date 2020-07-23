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«Самый красивый депутат» объяснил причину своего исчезновения в соцсетях

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Фото: instagram.com/ПАВЕЛ ВАЛЕНЧУК (@pavel.valenchuk)
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Депутат Кировской гордумы Павел Валенчук, которого пользователи Сети и ряд СМИ прозвали самым красивым депутатом, с середины весны ничего не выкладывал в своем аккаунте в Instagram, чем заставил местных журналистов забеспокоиться.

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Последним из его постов стал снимок, выложенный 17 апреля, где депутат сидит на коне, подняв в одной руке меч.

Портал «Городкиров.ru» решил поинтересоваться напрямую у народного избранника, почему он перестал активно вести свои соцсети. В ответ Валенчук заявил, что у него есть более важные дела.

«Добрый вечер! Да, сейчас занимаюсь более важными делами для нашего города», — приводит портал его слова.

В июле прошлого года Валенчук счел оскорбительным размещенный в одной из групп в соцсетях мем с использованием его фото и обратился в полицию, заявив о факте оскорбления представителя власти. В свою очередь администрация сообщества извинилась перед ним.

Однако на ситуацию обратил внимание глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, отметив, что в оскорбившей Валенчука картинке он не увидел ни малейших признаков правонарушения. Он выразил надежду, что полиция сумеет разобраться и верно квалифицировать случай.

Также Федоров заявил, что случаи обвинения в оскорблении власти приобретают масштабы эпидемии, которая захватывает всё более широкие круги людей. Причем тех, которые, по его словам, никакого отношения к данной статье Кодекса об административных правонарушениях не имеют.

В Кремле в свою очередь заявили, что следят за правоприменением статьи об оскорблении власти и «фиксируют перегибы».

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