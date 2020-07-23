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Пешеходные дорожки появились в Молодежном парке Липецка

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В Липецке рабочие заасфальтировали аллею протяженностью более 500 м в Молодежном парке. Дорожки позволят жителям близлежащих районов быстрее добираться до ТРЦ.

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Как сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, в 2021 году в парке установят опоры освещения, обустроят места отдыха и площадки для занятий спортом. Проект благоустройства уже разрабатывается, позже его вынесут на общественные слушания, пишет LipetskMedia.

Сейчас в парке начали установку малых архитектурных форм. Здесь появились скамейки, скоро должны установить урны.

В департаменте также отметили, что активно занимаются вопросом парковки у улицы Кривенкова. Запрос о ее законности направлен в региональное УМВД. По результатам будет принято решение о дальнейшем развитии прилегающих территорий к парку.

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