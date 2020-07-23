Парк «Приморский» возродят в Ульяновске

В Ульяновске планируют возродить парк «Приморский». Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава города Сергей Панчин 23 июля провели в нем выездное совещание и обсудили вопрос благоустройства, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам главы региона, благоустройство должно быть комплексным. В 2017 году стартовало восстановление парка Дружбы народов, а возрождение парка «Приморский» станет следующим этапом благоустроительных работ на берегу Волги, пишет 1ul.ru.

В парке хотят проложить туристические маршруты с видовыми площадками, тропами и зонами отдыха. Кроме того, в городе обустроят набережную и территорию речного порта.

До конца лета специалисты подготовят план развития зеленой зоны.

Ранее в июле сообщалось, что через реку Свиягу в Ульяновске возведут еще один мост — в створе улиц Шевченко и Смычки. Как пояснил глава города Сергей Панчин, уличная дорожная сеть перегружена и требует модернизации.