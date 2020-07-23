В Госдепе заявили о расследовании нападения на журналистов

США расследуют инциденты с нападениями на журналистов и осуждают проявление насилия в отношении представителей прессы, пишет в четверг, 23 июля, «РИА Новости» со ссылкой на представителя американского Госдепа.

«США привержены защите безопасности работников прессы и будут расследовать и добиваться ответственности в тех случаях, когда кого-либо, включая официальных лиц правоохранительных органов, будут обоснованно обвинять в нарушении закона. США осуждают угрозы, давление и насилие против журналистов, как в США, так и во всем мире», — приводит агентство его ответ на вопрос о применении силы в отношении российских журналистов в Портленде.

Он отметил, что никто из представителей СМИ не должен подвергаться угрозам или физическим нападениям ни с чьей стороны только за то, что журналисты делают свою работу.

Накануне стало известно о нападении американских полицейских на журналистов, которые освещали протесты в Портленде. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании находились федеральные правоохранительные силы, введенные в город.

В результате оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Мужчина в полицейской форме напал на нее сзади и отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Девушка надышалась слезоточивым газом, ей потребовалась медпомощь. При этом и Архипов и Ольховская были с бейджами с надписью «Пресса».

В Кремле отреагировали на происшествие, назвав нападение на журналистов возмутительным и заявив, что Москва ждет от Вашингтона исчерпывающих мер по безопасности представителей российской прессы.

Посольство России в США в связи с нападением направило ноту протеста в Госдепартамент. Посол РФ в Штатах Анатолий Антонов добавил, что российская сторона будет добиваться, чтобы и этот инцидент был учтен правозащитными организациями, осуществляющими мониторинг нарушений прав работников СМИ в США.