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Точки продажи разливного алкоголя проверят в Челябинской области

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверку «наливаек». По словам главы региона, точки продажи спиртного, которые работают круглосуточно, стали проблемой для жителей многоквартирных домов.

Текслер уточнил, что в области ужесточается требование к заведениям. Площадь торгового зала, где продают алкоголь, должна быть не меньше 40 кв. м. Об этом пишет 1obl.ru.

Также губернатор призвал жителей Челябинской области называть конкретные адреса точек продажи, которые создают неудобства для домов.

Ранее сообщалось, что ужесточить условия работы пивных баров, расположенных в многоквартирных домах, предложили в Липецкой области.

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