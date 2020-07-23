Мост на улице Гайдара в Липецке демонтируют в 2021 году

В Липецке в 2021 году демонтируют пешеходный мост на улице Гайдара. Ранее сооружение было признано аварийным, управление главного смотрителя города уже приступило к поиску подрядчика на проект демонтажа.

В конце июля планируется провести аукцион на разработку проекта. Подрядчик должен будет подготовить документацию до конца этого года, пишет GOROD48.

Сам демонтаж выполнят в 2021 году. Он уже согласован с РЖД и будет проходить под их контролем.

История с ремонтом моста на Гайдара длится около 15 лет. Мэрия признала сооружение бесхозным в 2000-х. В 2006 году планировали замену сгнивших металлических несущих конструкций, но работы так и не выполнили. В 2017 году мэрия оценила ремонт моста в 65 млн рублей.

Сейчас власти затрудняются ответить, будет ли на месте демонтированного моста установлен новый.