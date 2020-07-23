Первый этап благоустройства Заречного парка завершат в Тюмени

В Тюмени завершается первый этап благоустройства Заречного парка на улице Щербакова. В общем реконструкция завершена почти на половину.

На данный момент специалисты почти закончили берегоукрепительные работы. Благоустройство территории выполнят в 2021 году, пишет портал «Наш город».

В скором времени в Заречном появится прогулочная зона и велосипедная дорожка. Проект также предусматривается несколько спусков с дамбы, в том числе с пандусами. В центре парка должны разместиться фонтан, детские игровые комплексы и смотровые площадки.

Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 7,5 га. Около городской набережной появится большая пешеходная зона протяженностью 700 м, которая соединит улицы Дзержинского, Осипенко, Челюскинцев и Республики.

22 июля сообщалось, что в Тюмени начался процесс превращения круглой бани в планетарий. Речь идет об уникальном памятнике конструктивизма на улице Ленина, который активисты ранее спасли от сноса.