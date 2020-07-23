Горнолыжный склон могут оборудовать на полигоне у подмосковной Рузы

В подмосковной Рузе на рекультивированном мусорном полигоне «Аннино» может появиться склон для катания на горных лыжах. Этого не исключил глава округа Николай Пархоменко.

По его словам, которые приводит «Подмосковье сегодня», некоторое время необходимо для того, чтобы полигон подсел и «набрался крепости». Власти же будут решать, что в этом районе можно сделать для привлечения дополнительных туристических потоков.

Пархоменко пояснил, что Руза — это дотационный округ, поэтому так важно создать в нем туристические объекты.

Рекультивацию «Аннино» провели за 703,7 млн рублей.