Названа возможная дата проведения матча за Суперкубок России – 2020

Матч за Суперкубок России – 2020 может быть проведен уже 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

«Основной вариант даты проведения матча за Олимп-Суперкубок России – 2020 – 7 августа на «ВЭБ Арене», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательную структуру календаря утвердит Исполком Российского футбольного союза (РФС) 24 июля.

Суперкубок разыгрывается в одном матче межу победителем «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обладателем Кубка России. После перехода на систему «осень-весна» в 2012 году трофей разыгрывается в июле перед стартом национального первенства.

Все матчи под эгидой РФС были остановлены 17 марта из-за распространения коронавируса. На тот момент было сыграно 22 из 30 запланированных туров.

15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении сезона, прерванного из-за распространения коронавируса. При этом футболистов обязали соблюдать социальную дистанцию, а заполняемость стадионов должна быть не более 10%.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.