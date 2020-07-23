Зеленский понадеялся на устойчивое прекращение огня в Донбассе с 27 июля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе с 27 июля.

«Сейчас наши представители, которые постоянно находятся в переговорах Трехсторонней контактной группы, договорились об очень важном шаге для всей нашей страны по устойчивому прекращению огня. <...> И с 27 июля, верю в это, может наступить тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня», — сказал он на брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой 23 июля в станице Луганской.

Встреча глав Швейцарии и Украины проходит 23 июля. В ходе рабочей поездки в Луганскую и Донецкую области запланированы встречи с представителями миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, ООН в Украине и руководством Донецкой областной администрации.

Накануне состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. По итогам встреч стороны достигли соглашения о том, что с 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

В этот же день сообщалось, что на переговорах по Донбассу в Минском формате в режиме видеоконференции в среду стороны договорились о новых мерах контроля перемирия.

С 27 июля вступят в силу соответствующие приказы руководства народной милиции и вооруженных формирований Украины о дополнительных мерах по «поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта».

С 2014 года Киев ведет военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и объявили о своей независимости. Ответственность за ситуацию украинские власти возлагают на Россию как на одну из сторон конфликта. Москва неоднократно указывала, что не имеет отношения к этому вооруженному противостоянию, и призывала Киев к прекращению военных действий.

Вопрос урегулирования обсуждается в Минском формате при посредничестве Германии, Франции и России, хотя Москва отмечала, что Киеву стоит напрямую вести переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР (Луганской народной республикой).